Les après-midis découverte : L’abeille de a à zzzz Cinq-Mars-la-Pile, 21 avril 2022, Cinq-Mars-la-Pile.

Les après-midis découverte : L’abeille de a à zzzz Cinq-Mars-la-Pile

2022-04-21 09:30:00 – 2022-04-21 11:30:00

Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire Cinq-Mars-la-Pile

Dominique Tessier, naturaliste passionné, vous apprendra à observer et reconnaitre lézards, orvets et autres rampants si précieux et utiles à l’équilibre de la biodiversité.

info@tourainenature.com +33 2 47 96 58 22 https://reservation.tourainenature.com/activites/apres-midis-decouverte/labeille-de-a-a-z-visites-degustation-apiculteur-cinq-mars-la-pile

©JL Pouget

Cinq-Mars-la-Pile

