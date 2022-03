Les après-midis découverte : Au coeur des vignes au Château de Minière Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire

Indre-et-Loire

Les après-midis découverte : Au coeur des vignes au Château de Minière Coteaux-sur-Loire, 14 avril 2022, Coteaux-sur-Loire. Les après-midis découverte : Au coeur des vignes au Château de Minière Coteaux-sur-Loire

2022-04-14 – 2022-04-14

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire A chaque saison son travail de la vigne.

Visitez ce domaine d’exception et assistez à une démonstration d’ébourgeonnage. Les gourmands visiteurs seront gratifiés d’une dégustation des vins du domaine, chai le pied ! À partir de 12 ans. A chaque saison son travail de la vigne.

Visitez ce domaine d’exception et assistez à une démonstration d’ébourgeonnage. Les gourmands visiteurs seront gratifiés d’une dégustation des vins du domaine, chai le pied ! À partir de 12 ans. info@tourainenature.com +33 2 47 96 58 22 https://reservation.tourainenature.com/activites A chaque saison son travail de la vigne.

Visitez ce domaine d’exception et assistez à une démonstration d’ébourgeonnage. Les gourmands visiteurs seront gratifiés d’une dégustation des vins du domaine, chai le pied ! À partir de 12 ans. ©ottn-im

Coteaux-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire, Indre-et-Loire Autres Lieu Coteaux-sur-Loire Adresse Ville Coteaux-sur-Loire lieuville Coteaux-sur-Loire Departement Indre-et-Loire

Les après-midis découverte : Au coeur des vignes au Château de Minière Coteaux-sur-Loire 2022-04-14 was last modified: by Les après-midis découverte : Au coeur des vignes au Château de Minière Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire 14 avril 2022 Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire