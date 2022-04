Les après-midis dansants Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Les après-midis dansants Ouistreham, 6 mars 2022, Ouistreham. Les après-midis dansants Casino Barrière 51 Place Alfred Thomas Ouistreham

2022-03-06 14:30:00 – 2022-03-06 18:30:00 Casino Barrière 51 Place Alfred Thomas

Ouistreham Calvados Que diriez-vous de vous retrouver en famille ou entre amis pour passer un agréable moment de détente ?

Votre Casino Barrière vous propose de danser sur vos airs préférés au cours des après-midis dansants ! Variétés françaises et internationales.



De 14h30 à 18h30 à la Croisière :

– Dimanche 6 mars : Duo d’Alexandre Chebassier

– Dimanche 3 avril : Duo Manuela

– Dimanche 12 juin : Duo Manuela



Sur réservation au préalable à l’accueil du casino ou au 02.31.36.30.00. Règlement à la réservation, avant la manifestation.

Présentation obligatoire d’un pass vaccinal valide. Respect des gestes barrière en vigueur. Conditions susceptibles d’évoluer.

Plus d’informations sur le site du Casino. Que diriez-vous de vous retrouver en famille ou entre amis pour passer un agréable moment de détente ? Votre Casino Barrière vous propose de danser sur vos airs préférés au cours des… +33 2 31 36 30 00 https://www.casinosbarriere.com/ Que diriez-vous de vous retrouver en famille ou entre amis pour passer un agréable moment de détente ?

Votre Casino Barrière vous propose de danser sur vos airs préférés au cours des après-midis dansants ! Variétés françaises et internationales.



De 14h30 à 18h30 à la Croisière :

– Dimanche 6 mars : Duo d’Alexandre Chebassier

– Dimanche 3 avril : Duo Manuela

– Dimanche 12 juin : Duo Manuela



Sur réservation au préalable à l’accueil du casino ou au 02.31.36.30.00. Règlement à la réservation, avant la manifestation.

Présentation obligatoire d’un pass vaccinal valide. Respect des gestes barrière en vigueur. Conditions susceptibles d’évoluer.

Plus d’informations sur le site du Casino. Casino Barrière 51 Place Alfred Thomas Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Casino Barrière 51 Place Alfred Thomas Ville Ouistreham lieuville Casino Barrière 51 Place Alfred Thomas Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Les après-midis dansants Ouistreham 2022-03-06 was last modified: by Les après-midis dansants Ouistreham Ouistreham 6 mars 2022 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados