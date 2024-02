Les Après-midis dansant du jeudi Rue du Parc Bourbon-Lancy, jeudi 15 août 2024.

Les Après-midis dansant du jeudi Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Joëlle et Gérard, curistes à Bourbon- Lancy depuis 2013, passionnés de danse et DJ occasionnels vous invitent aux Après-midis dansants du Jeudi !

Au programme paso, chachacha, tango, rock, valse musette, disco, java, salsa et bien d’autres.

Cette animation est ouverte aux personnes de 9 à 99 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 15:30:00

fin : 2024-08-15

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Les Après-midis dansant du jeudi Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2024-02-02 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I