Les après-midis animés à La Tour Nivelle Courlay, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Courlay.

Les après-midis animés à La Tour Nivelle 2021-07-08 14:00:00 – 2021-08-31 18:30:00

Courlay Deux-Sèvres Courlay

4 EUR Les mercredis, jeudis, et dimanches après-midi, animation dans la salle de classe 1900 à 15 h.

Mardi, relevez des défis !- Mercredi à l’école, on bricole – Jeudi, l’école est finie ! – Les vendredis scientifiques (sur réservation) petits et grands s’initient à la science avec les animateurs de l’espace Mendès France de Poitiers.

Les gribouillis du samedi !

Réservation conseillée. Places limitées !

+33 5 49 80 29 37

Tournivelle

