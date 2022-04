Les après-midi Handi-cheval Plourivo Plourivo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plourivo

Les après-midi Handi-cheval Plourivo, 11 avril 2022, Plourivo. Les après-midi Handi-cheval LES CHEVAUX DU COAT 14 Route de Coat Bruc Plourivo

2022-04-11 14:00:00 – 2022-04-11 17:30:00 LES CHEVAUX DU COAT 14 Route de Coat Bruc

Plourivo Côtes d’Armor Le centre équestre de Plourivo propose “Les après-midi handi-cheval” au programme: des jeux de maniabilités ou promenade, ateliers médiations avec les chevaux ou poneys, adaptés pour les personnes en situation de handicap?. Possibilité d’une découverte du monde équestre en individuel pour les personnes qui ont besoin d’un accompagnement personnalisé à partir de 16h30 Le centre équestre de Plourivo propose “Les après-midi handi-cheval” au programme: des jeux de maniabilités ou promenade, ateliers médiations avec les chevaux ou poneys, adaptés pour les personnes en situation de handicap?. Possibilité d’une découverte du monde équestre en individuel pour les personnes qui ont besoin d’un accompagnement personnalisé à partir de 16h30 LES CHEVAUX DU COAT 14 Route de Coat Bruc Plourivo

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plourivo Autres Lieu Plourivo Adresse LES CHEVAUX DU COAT 14 Route de Coat Bruc Ville Plourivo lieuville LES CHEVAUX DU COAT 14 Route de Coat Bruc Plourivo Departement Côtes d'Armor

Plourivo Plourivo Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plourivo/

Les après-midi Handi-cheval Plourivo 2022-04-11 was last modified: by Les après-midi Handi-cheval Plourivo Plourivo 11 avril 2022 Côtes-d’Armor Plourivo

Plourivo Côtes d'Armor