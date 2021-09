Charnizay Charnizay Charnizay, Indre-et-Loire Les Après-midi du Patrimoine Charnizay Charnizay Catégories d’évènement: Charnizay

Indre-et-Loire

Les Après-midi du Patrimoine Charnizay, 2 octobre 2021, Charnizay. Les Après-midi du Patrimoine 2021-10-02 – 2021-10-02

Charnizay Indre-et-Loire Charnizay Visite commentée d’un atelier de transformation de plantes aromatiques et médicinales. Rendez-vous place du 8 mai 1945. Visite commentée d’un atelier de transformation de plantes aromatiques et médicinales. Visite commentée d’un atelier de transformation de plantes aromatiques et médicinales. Rendez-vous place du 8 mai 1945. Office de tourisme Loches TCL dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Charnizay, Indre-et-Loire Autres Lieu Charnizay Adresse Ville Charnizay lieuville 46.91337#0.98591