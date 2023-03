Les Après-Midi Découverte – Terroir, mon beau terroir… Restigné Restigné Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Restigné

Les Après-Midi Découverte – Terroir, mon beau terroir…, 22 avril 2023, Restigné Restigné. Les Après-Midi Découverte – Terroir, mon beau terroir… 43 Rue de Lossay Restigné Indre-et-Loire

2023-04-22 – 2023-04-22 Restigné

Indre-et-Loire Restigné Le propriétaire vous ouvre les portes de son domaine d’exception : une gorgée d’un millésime, deux bouchées de rillettes, trois pas dans les vignes entre parc aux daims et bâtiments historiques… Nombre de places limité – Réservation indispensable Le propriétaire vous ouvre les portes de son domaine d’exception : une gorgée d’un millésime, deux bouchées de rillettes, trois pas dans les vignes entre parc aux daims et bâtiments historiques… Nombre de places limité – Réservation indispensable Olivier Aubry

Restigné

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Restigné Autres Lieu Restigné Adresse 43 Rue de Lossay Restigné Indre-et-Loire Ville Restigné Restigné Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Restigné

Restigné Restigné Restigné Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/restigne restigne/

Les Après-Midi Découverte – Terroir, mon beau terroir… 2023-04-22 was last modified: by Les Après-Midi Découverte – Terroir, mon beau terroir… Restigné 22 avril 2023 43 Rue de Lossay Restigné Indre-et-Loire Indre-et-Loire Restigné

Restigné Restigné Indre-et-Loire