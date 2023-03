Les Après-Midi Découverte – Les Abeilles de A à Zzzz Cinq-Mars-la-Pile OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE Cinq-Mars-la-Pile Catégories d’Évènement: Cinq-Mars-la-Pile

Indre-et-Loire

Les Après-Midi Découverte – Les Abeilles de A à Zzzz, 16 avril 2023, Cinq-Mars-la-Pile OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE Cinq-Mars-la-Pile. Les Après-Midi Découverte – Les Abeilles de A à Zzzz 24 Route de Mazières Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

2023-04-16 – 2023-04-16 Cinq-Mars-la-Pile

Indre-et-Loire Cinq-Mars-la-Pile 6 EUR 6 Pour les curieux qui souhaitent connaître l’origine des essaims, Jean-Luc vous présentera ses petites protégées ! Plongez dans l’univers fascinant des pollinisateurs et de l’élevage des reines ! À partir de 12 ans Nombre de places limité – Réservation indispensable Pour les curieux qui souhaitent connaître l’origine des essaims, Jean-Luc vous présentera ses petites protégées ! Plongez dans l’univers fascinant des pollinisateurs et de l’élevage des reines ! À partir de 12 ans Nombre de places limité – Réservation indispensable info@tourainenature.com +33 2 47 96 58 22 https://reservation.tourainenature.com/ JL Pouget

Cinq-Mars-la-Pile

dernière mise à jour : 2023-03-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Détails Catégories d’Évènement: Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire Autres Lieu Cinq-Mars-la-Pile Adresse 24 Route de Mazières Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE Ville Cinq-Mars-la-Pile OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE Cinq-Mars-la-Pile Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Cinq-Mars-la-Pile

Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cinq-mars-la-pile office de tourisme touraine nature cinq-mars-la-pile/

Les Après-Midi Découverte – Les Abeilles de A à Zzzz 2023-04-16 was last modified: by Les Après-Midi Découverte – Les Abeilles de A à Zzzz Cinq-Mars-la-Pile 16 avril 2023 24 Route de Mazières Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Cinq-Mars-la-Pile OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire