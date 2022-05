Les Apprentissages de l’exil, par Carlos Pereda Instituto Cultural de México Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Apprentissages de l’exil, par Carlos Pereda Instituto Cultural de México, 8 juin 2022, Paris. Les Apprentissages de l’exil, par Carlos Pereda

Instituto Cultural de México, le mercredi 8 juin à 18:30

Le livre de Carlos Pereda sur l’exil, outre qu’il est représentatif de la pratique philosophique aujourd’hui en Amérique latine, développe avec un point de vue original des thématiques fort actuelles, autour de l’exil bien sûr, mais aussi des migrations, du cosmopolitisme, et plus largement de l’écoute réservée à l’autre, qui ne manqueront pas d’intéresser le public français et de contribuer au rapprochement culturel entre le Mexique et la France. Traduit en français par Gérard Malgat. Editions Eliott, collection La part des choses, mai 2022.

Entrée libre

Rencontre avec Carlos Pereda, chercheur émérite à l’Instituto de Investigaciones filosóficas de l’UNAM, dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. Instituto Cultural de México 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T18:30:00 2022-06-08T20:30:00

