Les Apprentis Sorciers / Quand le skate et la poésie d’Arthur Rimbaud entrent en résonance Skatepark du Mont-Olympe Charleville-Mézières, mercredi 24 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-24T18:00:00+02:00 – 2024-07-24T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-25T18:00:00+02:00 – 2024-07-25T19:00:00+02:00

Les Apprentis Sorciers est une création chorégraphique et poétique se déroulant au Skatepark du Mont Olympe de Charleville-Mézières mettant en scène et en mouvement des jeunes amateurs (skateurs, comédiens, comédiennes) âgé.e.s de 14 à 21 ans sur la poésie d’Arthur Rimbaud et la musique éléctro d’Aurèle Rallon.

Skatepark du Mont-Olympe Rue du Mont Olympe, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

©François Stemmer