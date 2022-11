Atelier citoyen La Fresque du Numérique Les Apprentis d’Auteuil – Site du Gol Saint-Louis Catégorie d’évènement: Saint-Louis

Inscription obligatoire sur le site de l’association

Un atelier citoyen collaboratif « la Fresque du Numérique » pour comprendre en équipe et de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique et réfléchir aux actions envisageables. Les Apprentis d’Auteuil – Site du Gol 7 rue des petrels saint-louis réunion Saint-Louis 97450 La Réunion Un atelier citoyen collaboratif « la Fresque du Numérique » pour comprendre en équipe et de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique et réfléchir aux actions envisageables pour tendre vers un numérique plus soutenable.

L’évènement a lieu en partenariat avec Isopolis dans le cadre de leur programme « Mission Isopolia »

Il sera hébergé par les Apprentis d’Auteuil sur leur site du Gol (Saint-Louis) au 7 chemin des petrels.

Tous les publics sont les bienvenus, aucune connaissance en informatique n’est nécessaire :)

