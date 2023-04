Les apprenti·es de l’Académie Fratellini font leur numéro avec Les envols Le Monfort théâtre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Les apprenti·es de l’Académie Fratellini font leur numéro avec Les envols Le Monfort théâtre, 26 avril 2023, Paris. Du mercredi 26 avril 2023 au samedi 29 avril 2023 :

jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h00

mercredi, samedi

de 14h30 à 16h00

.Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans. payant TARIF de 5€ à 15€ L’Académie Fratellini s’installe au Monfort ! En avril 2023, le Fratellini Circus Tour fait exceptionnellement étape au Monfort pour la présentation des Envols, numéros de fin d’études de ses apprenti·es. Du 22 au 29 avril, le Monfort et l’Académie Fratellini s’associent pour vous proposer une semaine de spectacles et d’ateliers : une occasion inédite de découvrir toutes les facettes du cirque d’aujourd’hui ! Depuis trois ans, dans le cadre de leurs études au CFA (Centre de Formation d’Apprentis) des arts du cirque de l’Académie Fratellini, les apprenti·e·s artistes suivent une formation de haut niveau, se produisent en public et perfectionnent leur art… La présentation de leur numéro individuel de fin d’études sonne pour eux l’étape ultime de leur parcours de formation. Acrobatie, jonglage, fil souple, roue Cyr, mât chinois, équilibre, manipulation d’objets, rola bola… Leurs numéros vous convient à une escapade au cœur de l’univers du cirque en compagnie des artistes de demain ! AUTOUR DES ENVOLS : ATELIERS ET STAGES DE PRATIQUE

Dans le cadre des Envols, initiez-vous aux arts du cirque ! Découvrez nos propositions d’ateliers et stages pour tous les âges menés par des intervenant·e·s de l’École amateur et du Centre de Formation d’Apprentis de l’Académie Fratellini, et d’ancien·ne·s apprenti·e·s. Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris Contact : https://www.lemonfort.fr/programmation/les-envols 0156083388 reservation@lemonfort.fr https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.lemonfort.fr/programmation/les-envols

