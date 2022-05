Les appli’nature : identifier la biodiversité en quelques clics Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mardi 28 juin 2022

de 15h00 à 16h15

gratuit

[Atelier] Lors de cet atelier et grâce à votre smartphone ou votre tablette connectée, découvrez et entrainez-vous à utiliser quelques applications gratuites qui vous aideront à identifier la faune et la flore sauvage. Prêt de tablette sur place si besoin. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Parc Floral de Paris 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScENbjsFOCJmLSYqXzCaVSLEm4rbaWyDvqzNQvksYFqyl113Q/viewform

