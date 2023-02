Les Appli’cafés Le Blanc Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc

Les Appli’cafés, 24 mars 2023, Le Blanc Le Blanc. Les Appli’cafés 1 Rue pierre Milon Le Blanc Indre

2023-03-24 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-24 20:00:00 20:00:00 Le Blanc

Indre Le Blanc Apéro after work, application nature, rando, comment ça marche? A la découverte des applications de notre quotidiens animé par Emmaüs Connect. rosali.kaleidoscope@gmail.com +33 2 54 37 00 94 Le Blanc

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse 1 Rue pierre Milon Le Blanc Indre Ville Le Blanc Le Blanc lieuville Le Blanc Departement Indre

Le Blanc Le Blanc Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le blanc le blanc/

Les Appli’cafés 2023-03-24 was last modified: by Les Appli’cafés Le Blanc 24 mars 2023 1 Rue Pierre Milon Le Blanc Indre Indre Le Blanc

Le Blanc Le Blanc Indre