Les Apôtres aux Coeurs Brisés (Cavern Club Band) – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 9 février 2023, Nantes.

2023-02-09 Représentations du 7 au 9 février 2023 à 20h

Horaire : 20:00 21:50

Gratuit : non 6 € à 16 € Billetterie : – tunantes.fr- billetterie du TU-Nantes : 02 53 52 23 80 Représentations du 7 au 9 février 2023 à 20h

Théâtre – Céline Champinot / Groupe La Galerie. Avec ses cinq comédiennes grimées en Beatles de pacotille, Céline Champinot fait s’entrechoquer carnaval pop et récits fondateurs. Esthétique saturée de couleurs, mystique à gogo, références pop, flash et paillettes : bienvenue dans l’univers psychédélique et post-apocalyptique de Céline Champinot.L’action se passe dans une caverne, crypte, studio d’enregistrement, abri anti-atomique, tombeau, enfer… Les apôtres John, Philip, Thomas et Paul spéculent sur l’existence d’un Dieu. Tour à tour artistes, disciples, activistes politiques, groupe de sosies, malades mentaux ou morts-vivants, ils réécrivent le passé, inventent le présent et l’avenir, se nourrissent de champignons, révèlent des vérités spirituelles et politiques – parfois vraies et parfois fausses – à travers des réclames poétiques et des tubes radiophoniques. »Les Apôtres aux cœurs brisés (Cavern Club Band) » se nourrit d’une relecture obstinée – et pour le moins affranchie – des mythologies bibliques tout autant que des paranoïas schizophréniques de l’écrivain Philip K. Dick, des chansons de John Lennon et Paul Mc Cartney, du célèbre Boy’s Band The Beatles. Une pièce comme une bombe à fragmentation qui explore les forces qui nous inspirent et nous surveillent. Scénographie : Émilie RoyDramaturgie et chorégraphie : Céline CartillierComposition musicale : Antoine Girard et Céline Champinot Avec Maëva Husband, Élise Marie, Sabine Moindrot, Claire Rappin, Adrienne Winling Public : à partir de 14 ans Durée : 1h50

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr