Les Apollons – Et Si C'était Vrai…? THEATRE A L'OUEST, 7 octobre 2023, ROUEN. Un spectacle à la date du 2023-10-07 à 21:00. Tarif : 21.9 à 21.9 euros. Vous pensiez simplement venir voir un spectacle d'humour, vous n'imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds ! Embarquez dans un univers complètement déjanté et loufoque, mené à cent à l'heure par deux personnages incroyablement absurdes ! Formés à l'Institut National des Arts du Music-Hall, comédiens lauréats du prestigieux Festival Mondial du Cirque de Demain et vu en 1ères parties de l'humoriste Jarry (notamment à Bobino et aux Folies Bergère), ce binôme pluridisciplinaire est un véritable cocktail d'humour et de bonne humeur mêlant comédie, chant, danse et situations improbables ! Au travers de ce spectacle, ils portent un regard à la fois drôle et touchant sur les faits de société et laissent le spectateur à sa réflexion sur le sens de la vie… THEATRE A L'OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

