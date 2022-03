Les APIdays®, Fête annuelle des abeilles Dijon, 26 juin 2022, Dijon.

Les APIdays®, Fête annuelle des abeilles Jardin de l’Arquebuse 1 Avenue Albert 1er Dijon

2022-06-26 – 2022-06-26 Jardin de l’Arquebuse 1 Avenue Albert 1er

Dijon Côte-d’Or

EUR 0 0 Cette journée sera l’occasion de mettre en lumière, grâce à leur présence, les nombreux acteurs locaux agissant au quotidien en faveur des pollinisateurs et de nous interpeler sur le rôle essentiel de ces insectes dans notre environnement.

Là encore, l’importance et la protection des pollinisateurs nous conduit vers une alimentation saine et durable.

Cette journée sera l’occasion de mettre en lumière, grâce à leur présence, les nombreux acteurs locaux agissant au quotidien en faveur des pollinisateurs et de nous interpeler sur le rôle essentiel de ces insectes dans notre environnement.

Là encore, l’importance et la protection des pollinisateurs nous conduit vers une alimentation saine et durable.

Jardin de l’Arquebuse 1 Avenue Albert 1er Dijon

dernière mise à jour : 2022-03-15 par