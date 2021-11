Les Apéros Yellow – Planéte 51 Les Docks village, 12 novembre 2021, Marseille.

Il est temps de reprendre les bonnes habitudes ! On vous a donc déniché un nouveau lieu d’envergure chargé en anis, le Mx. 1000M2 de plaisir au cœur des Docks village… Bienvenue aux Apéros Yellow ! Au programme : du bon son dans les oreilles, de délicieux petits plats pour régaler vos papilles et des cocktails originaux pour votre plus grand plaisir. >> Le Son : Pour cette première édition on donne carte blanche au collectif PLANETE 51! Flyuko & Zakir sont des artistes marseillais influencés par la vibe londonienne. On retrouve dans leur collection de vinyls différents styles : house/techno, break ou encore minimal, de quoi vous faire danser comme il se doit! Apoteoz, originaire de Lausanne est un artiste spécialisé dans la production de Minimal-House. C’est également le fondateur du label Jamuse Records. >> Les Plaisirs : Mx Bar – Cocktails d’amour Mx Food – Tapas by Emmanuel Perrodin Réservation : 04 12 04 30 02 >> Le Game : Tournoi de baby-foot / Inscription sur place. ENTRÉE GRATUITE – 18h à 00h Capacité d’accueil limitée! L’accès se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire, QR code papier ou numérique. Adresse : 10 Place de la Joliette Les Docks Village, Atrium 10.7 Entrées Portes C et K Rue des Docks ou, Quai du Lazaret, 13002 Marseille >> Les Gestes Barrières Pour empêcher la propagation du COVID-19, suivez ces recommandations : Lavez-vous fréquemment les mains a l’entrée et sur le lieu de l’évènement.

