Cadillac Gironde Partagez un moment unique avec nos vignerons indépendants à Cadillac en fin d’après-midi les pieds dans l’herbe face à la Garonne !

Un jeudi soir par mois de mai à août, la Maison des Vins de Cadillac se met à l’heure d’été et vous propose des apéros Vignerons-dégustations en extérieur. Il y aura pour tous les goûts: groupe de musique, de bons vins présentés par les vignerons locaux et restauration. Partagez un moment unique avec nos vignerons indépendants à Cadillac en fin d’après-midi les pieds dans l’herbe face à la Garonne !

