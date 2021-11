Cadenet Cadenet Cadenet, Vaucluse Les Apéros Vignerons au restaurant le Dix’ Vin Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Les Apéros Vignerons au restaurant le Dix’ Vin Cadenet, 14 novembre 2021, Cadenet. Les Apéros Vignerons au restaurant le Dix’ Vin Restaurant Le Dix’Vin 35 avenue gambetta Cadenet

2021-11-14 18:30:00 – 2021-11-14 22:00:00 Restaurant Le Dix’Vin 35 avenue gambetta

Cadenet Vaucluse Cadenet EUR 30 Apéro du dimanche soir avec présence de vignerons locaux autour d’un buffet dînatoire contact@ledixvin.com +33 4 90 77 86 24 http://www.ledixvin.com/ Restaurant Le Dix’Vin 35 avenue gambetta Cadenet

dernière mise à jour : 2021-11-12 par Luberon Sud Tourisme

