2022-07-08 – 2022-07-08 Cet été, le restaurant du Lac de Trémelin vous propose tous les vendredis soirs des « Apéros Swing » à partir de 18h30, pour commencer le weekend en beauté, en famille ou entre amis. Lieu : Sur la terrasse du restaurant (sous réserve selon la météo)

Cet été, le restaurant du Lac de Trémelin vous propose tous les vendredis soirs des « Apéros Swing » à partir de 18h30, pour commencer le weekend en beauté, en famille ou entre amis. Lieu : Sur la terrasse du restaurant (sous réserve selon la météo)

Réservation conseillée

