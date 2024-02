Les apéros-sensibles : Daïda Paul B Massy, mercredi 27 mars 2024.

Les apéros-sensibles : Daïda Jazz électro Mercredi 27 mars, 19h30 Paul B Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T19:30:00+01:00 – 2024-03-27T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T19:30:00+01:00 – 2024-03-27T21:00:00+01:00

Un apéro pour la convivialité, et du sensible pour la découverte ! Formule magique originellement imaginée pour la sortie de résidence du groupe Édredon Sensible en 2021, les apéros sensibles sont l’occasion de venir découvrir, en entrée libre, des projets musicaux dont les lives se construisent sur la scène de Paul B lors de résidences.

Daïda est une hydre à cinq têtes qui incarne avec une grande liberté un jazz nouveau, électrique et progressif. La musique du quintet prend source dans les rythmiques effrénées, qui flirtent avec la transe des musiques techno, se mélange aux thèmes et harmonies lyriques au gré des envolées des solistes.

Après plusieurs résidences à Paul B entre la saison précédente et septembre 2023, Daïda vous propose un aperçu de son album à paraître en 2024, tout simplement épique !

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

musique concert