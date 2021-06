Marseille Atelier Juxtapoz (Le Couvent) Bouches-du-Rhône, Marseille Les « Apéros-Pétanques » du jeudi Atelier Juxtapoz (Le Couvent) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du jeudi 1 juillet au jeudi 26 août à Atelier Juxtapoz (Le Couvent)

Rdv hebdomadaire des dj’s set programmés par ALF, les « Apéros-Pétanques » c’est une buvette, un dj set, des boules et bien sûr la restauration de ALF. Programmation: 17 juin : DJ Mesrod 24 juin : DJ Rebel 1 juillet : YEAHMAN + GUEST 8 juillet : Anticlimax 15 juillet : DJ Mesrod 22 juillet : Claudio Anemané Di Toro / Johnny Marre 29 juillet : Le gros tas de zik / Judaah 5 août : DJ Mesrod 12 août : DJ Extend & Play 19 août : Omakase Records 26 août : BRK Buvette & restauration sur place

adhésion 2€

Atelier Juxtapoz (Le Couvent) 52 Rue Levat, 13003 Marseille

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T23:00:00;2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T23:00:00;2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T23:00:00;2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T23:00:00;2021-08-05T18:00:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-12T18:00:00 2021-08-12T23:00:00;2021-08-19T18:00:00 2021-08-19T23:00:00;2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T23:00:00

