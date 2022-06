Les apéros huîtres Paimpol, 15 juillet 2022, Paimpol.

Les apéros huîtres

Place Gambetta Paimpol Côtes d’Armor

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15 21:00:00

Paimpol

Côtes d’Armor

Paimpol

Chaque vendredi, la place Gambetta devient piétonne et vous pourrez déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée jusque 21h. Pour cette 1ère soirée venez découvrir Raoul et Fanny, un duo accordéon et violon : musique vagabonde, joyeux, un brin rétro, un brin décalé!

culture@ville-paimpol.fr +33 2 96 55 31 70 http://www.ville-paimpol.fr/

Chaque vendredi, la place Gambetta devient piétonne et vous pourrez déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée jusque 21h. Pour cette 1ère soirée venez découvrir Raoul et Fanny, un duo accordéon et violon : musique vagabonde, joyeux, un brin rétro, un brin décalé!

Paimpol

dernière mise à jour : 2022-06-25 par