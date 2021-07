Carneville Carneville Carneville, Manche Les Apéros du vendredi au château de Carneville Carneville Carneville

Les Apéros du vendredi au château de Carneville
Carneville, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Carneville.
2021-07-02 18:00:00 – 2021-07-02 21:00:00

Carneville
Manche
Carneville

Tous les vendredis soirs pendant la période d'ouverture du parc, apéritif convivial. Venez vous promener dans le parc avec un verre à la main, flâner et partager un moment convivial. Le prix d'entrée du parc inclus une première boisson offerte.

+33 6 71 72 69 80

dernière mise à jour : 2021-04-02

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Carneville Adresse Ville Carneville lieuville 49.66072#-1.44231