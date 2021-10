Pourcy Pourcy Marne, Pourcy Les Apéros du Parc ! Pourcy Pourcy Catégories d’évènement: Marne

Pourcy Marne Pourcy Venez expérimenter les Apéros du Parc ! L’équipe du Parc de la Montagne de Reims vous invite à venir les rencontrer autour d’apéritifs conviviaux, afin de réfléchir ensemble aux grandes problématiques de notre territoire sur les quinze prochaines années. Rendez-vous le mercredi 24 novembre 2021 à partir de 18h30 à la Maison du Parc à Pourcy. Au programme, dégustation de produits locaux, petit quizz de connaissances et ateliers de réflexion ! Pour vous inscrire dès maintenant, c’est au 03 26 59 44 44 ! Pourcy

