Les apéros du musée lapidaire

2022-07-13 – 2022-07-13 Pour l'œil averti, la ville basse de Marchaux témoigne encore d'une structure médiévale, organisée autour des deux grands axes antiques. Au XIIIe siècle, c'est un centre urbain autonome avec hôpital, halles marchandes et demeures seigneuriales comme la maison de la Bondue ou l'hôtel de Clugny. La visite se termine par un petit apéritif dans le jardin romantique du musée lapidaire.

