[http://www.instagram.com/les_jardins_suspendus](http://www.instagram.com/les_jardins_suspendus)s 4ème et 5ème Arrondissements et les Jardins Suspendus s’unissent pour vous faire profiter de l’été dans le parc caché du Palais Longchamp… Au programme de cette date nous invitons Zar Electrik : Anass Zine manie ses nombreux instruments traditionnels, le Guembri, le N’goni, l’Oud, pour partager des mélodies maghrébines et subsaharienne. Son chant appelle alors aux traversées du grand Sud. Arthur Péneau, animée par sa kora, introduit une influence africaine hybride. Puis la connexion avec Miosine (Didier Simione) viens sublimer le tout. Celui-ci apporte sa connaissance et sa maîtrise des machines, des synthés et des codes de la musique électronique. Il mystifie ses sonorités avec des effets électriques, électro-fantastique. Et, lorsque tous se penchent et jouent avec des matières électroniques, alors cette fusion nous introduit dans une atmosphère transcendantale marchant sur les plaines africaines passant par l’orient et suivant le groove électronique. * Line Up : Zar Electrik live Jardins Suspendus / Dj set * Plaisirs #Bar Rafraichissements et cocktails d’amour par les Jardins Suspendus #Fooding Disco and Tacos vous propose de partager une expérience Culinaire autour de la cuisine Mexicaine. * Infos / Accès ENTRÉE GRATUITE – 19h à 23h Capacité d’accueil limitée! L’entrée de l’évènement se fera au niveau de l’entrée du Metro Cinq-Avenue Longchamp ! Adresse : 26 Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Marseille * Gestes Barrières Pour empêcher la propagation du COVID-19, suivez ces recommandations : Lavez-vous fréquemment les mains a l’entrée et sur le lieu de l’évènement. Des solutions hydroalcooliques seront mises à disposition. * Partenaires La Mairie des 4ème et 5ème Arrondissements de Marseille. Espace Musical Hyperion. www.instagram.com/les_jardins_suspendus

