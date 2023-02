Les Apéros du bateau Quai de la Fraternité, 4 juin 2023, Marseille 1er Arrondissement .

EUR 25 25 Les Apéros du bateau sont de retour à partir du 4 juin, tous les dimanches jusqu’au 27 août ! & le 14 juillet pour une soirée spéciale Feu !

Embarquement à 19h retour sur terre à 22h30



Les Apéros du bateau c’est des concerts en pleine mer avec des artistes talentueux, des DJ set chaque dimanche soir quelque part en mer !



C’est un rituel qui annonce l’été et les soirées qui s’allongent, au large avec du bon son… Les premiers artistes sont annoncés, pour les autres faites confiance au Club du Son et à Borderline pour vous réserver de belles surprises et les pépites de demain.



À bord du bateau l’Ilienne, on embarque en face de la Samaritaine (Vieux-Port). Le concept qui a fait le succès des Apéros du bateau reste inchangé : c’est 250 personnes qui prennent l’apéro sur un bateau en contemplant le coucher du soleil avec du live, des D.J’s, des découvertes, des petits plats, des cocktails et du vin qui va bien.



Chaque dimanche est unique avec un parcours différent selon l’humeur du capitaine mais surtout par la sélection musicale…



Les premiers noms : DJ Ray Mang, Vijay et Sofia, DJ Djel, Palavas… et bien d’autres !



Âge requis : à partir de 18 ans, les personnes mineures ne seront pas acceptées

http://www.labelborderline.fr/

