Les Apéros du bateau Marseille 1er Arrondissement, 5 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Les Apéros du bateau Quai de la Fraternité Bateau l’Ilienne Marseille 1er Arrondissement

2022-06-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-28 Quai de la Fraternité Bateau l’Ilienne

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

25.63 Les Apéros du bateau sont de retour à partir du 5 juin, tous les dimanches jusqu’au 28 août !



Les Apéros du bateau c’est des concerts en pleine mer avec des artistes talentueux, des DJ set chaque dimanche soir quelque part en mer !



Plus de 100 musiciens sont déjà venus jouer en live ou en DJ set pour un Apéros du Bateau X Borderline. Certains, alors inconnus, jouent aujourd’hui à guichets fermés et ont la reconnaissance du grand public (Deluxe, Hyphen Hyphen, Polo&Pan…). Ne nous demandez pas quelles sont nos dates préférées, on les aime toutes ! Les places, bateau oblige, sont toujours limitées et partent très vite.



Des cocktails et boissons euphorisantes… Des tapas ou finger food qui diffèrent selon l’humeur des chefs.



Deux dance-floors extérieurs pour danser, manger, boire tout en contemplant le coucher du soleil.



Chaque dimanche est unique avec un parcours différent selon l’humeur du capitaine mais surtout par la sélection musicale…



Programme :

Dimanche 5 juin – Djufee / Since Charles (live)

Dimanche 26 juin – Maraboutage

Dimanche 10 juillet – Felipe (Fatnotronic)

Dimanche 24 juillet – Vibes4YourSoul

Dimanche 7 août – Invité surprise

Dimanche 14 août – Borderline DJ’s

Dimanche 21 août – Le Club du Son

Dimanche 28 août – Closing

http://www.labelborderline.fr/

