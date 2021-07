Loudéac Loudéac Côtes-d'Armor, Loudéac LES APEROS des producteurs Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loudéac

LES APEROS des producteurs Loudéac, 11 août 2021, Loudéac. LES APEROS des producteurs 2021-08-11 – 2021-08-11

Loudéac Côtes d’Armor C’est l’une des nouveautés de cet été : vos producteurs locaux vous invitent à l’apéro au doux son des platines…

LE CONCEPT : Un marché de producteurs locaux, proposant leurs produits bio, locaux et/ou de circuit court en format tapas. À déguster sur place ou à emporter, en famille ou entre amis, à l’ombre ou au soleil.

L’AMBIANCE MUSICALE : De ses sets dans les bars briochins à la scène du théâtre de la Passerelle, s’il fallait ne retenir qu’un maître mot du style du DJ Julien Tiné : le plaisir. Parcs urbains, espaces naturels, bord de mer… pourquoi poser ses platines dedans quand on peut être dehors ? Cet été, il nous fait l’honneur de s’installer à Loudéac, sur le Champ de Foire chaque mercredi. Et il amène même quelques amis !

Du 7 juillet au 1er septembre (sauf 14 juillet) de 18h00 à 21h00. +33 896 66 85 00 http://www.ville-loudeac.fr/ C’est l’une des nouveautés de cet été : vos producteurs locaux vous invitent à l’apéro au doux son des platines…

Du 7 juillet au 1er septembre (sauf 14 juillet) de 18h00 à 21h00.

