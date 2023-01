Les Apéros de l’Arantèle #9 Saint-Civran Saint-Civran Saint-Civran Catégories d’Évènement: Indre

Saint-Civran

Les Apéros de l’Arantèle #9 Saint-Civran, 8 février 2023, Saint-Civran Saint-Civran. Les Apéros de l’Arantèle #9 Place Saint-Cyprien Saint-Civran Indre

2023-02-08 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-08 Saint-Civran

Indre Saint-Civran Rencontrer de nouvelles têtes, se faire un nouveau réseau, rencontrer nos voisins, découvrir des lieux, des espaces, des associations, des initiatives. Venez, n’hésitez pas! Les « moins nouveaux » sont les bienvenus, seuls ou accompagnés ! On vous lance un défi ? Venez avec 1 personne « nouvelle arrivante »! Apportez à grignoter, à boire, des copains et votre bonne humeur. La MFR de la Brenne, Kaléidoscope, le Parc Naturel Régional, Destination Brenne, Initiative Brenne organisent un nouvel Apéro des nouveaux arrivants! +33 2 54 28 20 28 ©Kaléïdoscope

Saint-Civran

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Saint-Civran Autres Lieu Saint-Civran Adresse Place Saint-Cyprien Saint-Civran Indre Ville Saint-Civran Saint-Civran lieuville Saint-Civran Departement Indre

Saint-Civran Saint-Civran Saint-Civran Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-civran-saint-civran/

Les Apéros de l’Arantèle #9 Saint-Civran 2023-02-08 was last modified: by Les Apéros de l’Arantèle #9 Saint-Civran Saint-Civran 8 février 2023 Indre Place Saint-Cyprien Saint-Civran Indre Saint-Civran Saint-Civran, Indre

Saint-Civran Saint-Civran Indre