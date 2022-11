Les Apéros de l’Arantèle #9 Méobecq Méobecq Catégories d’évènement: Indre

Méobecq

Les Apéros de l’Arantèle #9 Méobecq, 14 décembre 2022, Méobecq. Les Apéros de l’Arantèle #9

35 Route de Buzançais Méobecq Indre

2022-12-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-14 Méobecq

Indre Méobecq Rencontrer de nouvelles têtes, se faire un nouveau réseau, rencontrer nos voisins, découvrir des lieux, des espaces, des associations, des initiatives. Venez, n’hésitez pas! Cette fois ci, c’est aussi l’occasion de découvrir le Brenne Bar !

Les « moins nouveaux » sont les bienvenus, seuls ou accompagnés ! On vous lance un défi ? Venez avec 1 personne « nouvelle arrivante »! Venez avec des affaires a grignoter et le bar sera évidemment ouvert. La MFR de la Brenne, Kaléidoscope, le Parc Naturel Régional, Destination Brenne, Initiative Brenne organisent un nouvel Apéro des nouveaux arrivants! +33 6 03 98 85 17 Kaleïdoscope

Méobecq

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Méobecq Autres Lieu Méobecq Adresse 35 Route de Buzançais Méobecq Indre Ville Méobecq lieuville Méobecq Departement Indre

Méobecq Méobecq Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meobecq/

Les Apéros de l’Arantèle #9 Méobecq 2022-12-14 was last modified: by Les Apéros de l’Arantèle #9 Méobecq Méobecq 14 décembre 2022 35 Route de Buzançais Méobecq Indre Indre Méobecq

Méobecq Indre