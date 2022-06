Les Apéros de l’Arantèle #8 Lignac, 15 juin 2022, Lignac.

Les Apéros de l’Arantèle #8 Lignac

2022-06-15 18:00:00 – 2022-06-15

Lignac 36370

L’association CoudaCouda – La Cloche, la mairie de Lignac, la Communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin, Kaléidoscope et la MFR de la Brenne s’associent pour proposer un nouvel apéro de l’Arantèle à Lignac, en chanson avec Marmotte (à 19h30). Moment convivial, ce temps vise à permettre l’accueil et la rencontre aux nouveaux arrivants (mais également aux plus anciens et aux âmes accueillantes).

Bienvenue à tous.tes ! Accueil des nouveaux arrivants en Brenne.

+33 6 03 98 85 17

MFR

Lignac

