Les apéros de la Mère Noël Sazos Sazos Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Sazos

Les apéros de la Mère Noël Sazos, 2 décembre 2022, Sazos. Les apéros de la Mère Noël

5 Place de l’Église Chalet Mina SAZOS Sazos Hautes-Pyrnes Chalet Mina 5 Place de l’Église

2022-12-02 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-23 20:00:00 20:00:00

Chalet Mina 5 Place de l’Église

Sazos

Hautes-Pyrnes Sazos Chaque vendredi. Venez faire vos achats de Noël entre copines et en toute tranquillité. Une boisson vous sera offerte pendant l’emballage de vos cadeaux ! +33 9 81 00 66 10 Chalet Mina 5 Place de l’Église Sazos

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Sazos Autres Lieu Sazos SAZOS Adresse Sazos Hautes-Pyrnes Chalet Mina 5 Place de l'Église Ville Sazos lieuville Chalet Mina 5 Place de l'Église Sazos Departement Hautes-Pyrnes

Sazos SAZOS Sazos Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sazos/

Les apéros de la Mère Noël Sazos 2022-12-02 was last modified: by Les apéros de la Mère Noël Sazos Sazos SAZOS 2 décembre 2022 5 Place de l'Église Chalet Mina SAZOS Sazos Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes Sazos

Sazos Hautes-Pyrnes