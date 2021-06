Pertuis Pertuis Pertuis, Vaucluse Les apéros d’Arthur Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Les apéros d’Arthur Pertuis, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Pertuis. Les apéros d’Arthur 2021-07-02 19:00:00 – 2021-07-02 00:00:00 Restaurant l’Olivier / 914, route de la Bastidonne Hôtel Sevan / 914, route de la Bastidonne

Pertuis Vaucluse Pertuis EUR 5 Tous les vendredis soirs de l’été, les apéros d’Arthur et le son du « Tchin » sont de retour au restaurant l’Olivier!

Barbecue, Tapas, Cocktails & musique

Ambiance robes à fleurs au bord de la piscine avec le chant des cigales #Sunset ☀️ contact@lolivier84.com +33 4 90 79 08 19 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

