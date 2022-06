Les Apéros d’Arthur Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis

Les Apéros d’Arthur Pertuis, 3 juin 2022, Pertuis. Les Apéros d’Arthur Les terrasses de l’Hôtel Sévan 914 Route de la Bastidonne Pertuis

2022-06-03 19:30:00 – 2022-06-03 00:00:00 Les terrasses de l’Hôtel Sévan 914 Route de la Bastidonne

Pertuis 84120 OPEING le 03 JUIN – Un Barman de la célèbre marque « St James » pour vous faire déguster les meilleures Caipirinha de la région !

Barbecue, Tapas, Cocktails, Musique

Ambiance « Summer », nous vous préparons pleins de belles surprises tout au long de l’été, au bord de la piscine avec le chant des cigales ! ☀️ #sunset

Places limitées, pensez à réserver !

☎️ 04 90 79 08 19

Tenue correct exigée, la direction se réserve le droit d’entrée !



À Vendrediiiiii ☀️



« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération » Prêt pour l’été ??!!

Reprenons notre petit rituel du vendredi soir avec les « Apéros d’Arthur » !! ☀️

