Saint-Maurice-Navacelles

LES APÉROS DARDÉ Saint-Maurice-Navacelles, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Maurice-Navacelles. LES APÉROS DARDÉ 2021-07-16 17:00:00 – 2021-07-16 19:00:00

Saint-Maurice-Navacelles Hérault 6 6 EUR « Mon école, c’était la campagne » disait Paul Dardé. Le sculpteur « tailleur de pierre » à la vie tumultueuse a tant marqué les esprits que laissé son empreinte dans le paysage des causses du Larzac. Nous vous invitons à déambuler à Saint-Maurice-Navacelles où l’artiste imagine et construit de ses propres mains un atelier-maison. A proximité, le Faune, l’une de ses œuvres maîtresses, nous observe. Venez rencontrer l’univers de Paul Dardé “deuxième curiosité du pays, après le cirque de Navacelles”, accompagné d’un moment de partage pour éveiller vos papilles aux saveurs du Larzac.

Tout public / Accessible aux poussettes

Places limitées – Réservation obligatoire avant 12h

@ Office de Tourisme, Lodévois et Larzac, ADAGP, 2021, Paris

