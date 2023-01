Les Apéros culture à l’Abbaye de Saint-Riquier – Centre Culturel Départemental Saint-Riquier Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’Évènement: Saint-Riquier

Somme

Les Apéros culture à l’Abbaye de Saint-Riquier – Centre Culturel Départemental Saint-Riquier, 10 janvier 2023, Saint-Riquier Saint-Riquier. Les Apéros culture à l’Abbaye de Saint-Riquier – Centre Culturel Départemental Place de l’Église Saint-Riquier Somme

2023-01-10 – 2023-01-10 Saint-Riquier

Le centre culturel départemental de l'abbaye de Saint-Riquier vous propose une nouvelle programmation riche en ateliers et événements ! L'équipe du Studio CréA, espace de pratique artistique et culturelle, vous a concocté un nouveau rendez-vous pour les adultes : les Apéros Culture ! Ces ateliers auront lieu tous les deuxièmes mardis du mois de 18h30 à 20h30, de janvier à juin 2023. Au programme… 10 janvier : visite de l'exposition « Mues » de Mathieu Farcy ; 14 février : atelier aquarelle avec Anne-Claire Giraudet ; 14 mars : atelier linogravure avec Ségolène Bézian ; 11 avril : présentation de la sculpture sur bois avec Cédric Delhaye ; 9 mai : création d'un herbier à l'encre végétale avec Jules Guillemoto ; 13 juin : création de suspensions arboricoles avec Jules Guillemoto. Et pour finir en beauté, la soirée se clôturera par un moment convivial et gourmand !

