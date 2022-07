Les Apéros concerts de La Taverne : Lalo – Chant’Age ! (Karaoké one man band)

Les Apéros concerts de La Taverne : Lalo – Chant'Age ! (Karaoké one man band), 19 août 2022



« Un concert à fredonner les chansons qu'on aime, voilà le tableau. Le temps d'une chanson, le micro sera à votre disposition et Lalo Chant'âge sera votre musicien (piano, mandoline, guitare, ukulélé). Venez en famille, entre amis, chanter et rire… ça fait vraiment du bien ! »

dernière mise à jour : 2022-07-26

