Les Apéros concerts de La Taverne : COUP DE CŒUR DE L’ETE – Monty Picon (fanfare rock’n’roll)

2022-08-12 – 2022-08-12 « Motivés comme jamais, les neuf musiciens repartent sur les routes avec leur rock orchestral à géométrie variable. Un show toujours sous le signe de la même énergie contagieuse.

De l’âme, du cœur, de l’électricité, des guitares, des cuivres et du piston. 2022 se place déjà comme l’année de l’ivresse et de la transpiration. » « Motivés comme jamais, les neuf musiciens repartent sur les routes avec leur rock orchestral à géométrie variable. Un show toujours sous le signe de la même énergie contagieuse.

De l'âme, du cœur, de l'électricité, des guitares, des cuivres et du piston. 2022 se place déjà comme l'année de l'ivresse et de la transpiration. »

