Les Apéro-Concerts de l’Écluse 79 – Chassignelles Chassignelles Chassignelles Catégories d’évènement: Chassignelles

Yonne

Les Apéro-Concerts de l’Écluse 79 – Chassignelles Chassignelles, 9 juillet 2022, Chassignelles. Les Apéro-Concerts de l’Écluse 79 – Chassignelles

L’Écluse 79 Chassignelles Yonne

2022-07-09 – 2022-08-20 Chassignelles

Yonne Chassignelles Passez un été en musique au bord du Canal de Bourgogne à L’Écluse 79 de Chassignelles ! Du 9 juillet au 20 août, 7 soirées à thème vous seront proposée. Tarif 20 euros par personne, bbq géant à volonté. Tarif 35 euros pour la soirée Brésilienne. +33 3 86 75 13 88 Passez un été en musique au bord du Canal de Bourgogne à L’Écluse 79 de Chassignelles ! Du 9 juillet au 20 août, 7 soirées à thème vous seront proposée. Tarif 20 euros par personne, bbq géant à volonté. Tarif 35 euros pour la soirée Brésilienne. Chassignelles

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chassignelles, Yonne Other Lieu Chassignelles Adresse L'Écluse 79 Chassignelles Yonne Ville Chassignelles lieuville Chassignelles Departement Yonne

Chassignelles Chassignelles Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassignelles/

Les Apéro-Concerts de l’Écluse 79 – Chassignelles Chassignelles 2022-07-09 was last modified: by Les Apéro-Concerts de l’Écluse 79 – Chassignelles Chassignelles Chassignelles 9 juillet 2022 L'Écluse 79 Chassignelles Yonne

Chassignelles Yonne