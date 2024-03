Les Apériview de Vinoltis Office de Tourisme Puy-l’Évêque, lundi 12 août 2024.

Les Apériview de Vinoltis Office de Tourisme Puy-l’Évêque Lot

Cet été, partez à la rencontre du terroir de la vallée du Lot au cours de 3 soirées gourmandes à Vinoltis.

L’office de tourisme garde ses portes ouvertes pour vous permettre de découvrir et de déguster les vins de Cahors et les produits du Lot ce sera l’occasion d’échanger avec les vignerons et producteurs présents mais aussi de découvrir une part de leur savoir-faire, le tout face au centre historique de Puy l’Évêque.

Vous aurez également la possibilité d’acheter directement auprès des producteurs présents. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 17:00:00

fin : 2024-08-12 20:00:00

Office de Tourisme 2 Pl. du Rampeau

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

L’événement Les Apériview de Vinoltis Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2024-03-08 par OT CVL Vignoble