Les apéritifs vignerons au Château Gadet Terrefort Gaillan-en-Médoc, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc Gironde

Venez profiter d’un moment convivial et festif autour d’un bon verre de vin et de tapas fermières, le tout dans un cadre unique.

Les vignerons ont hâte de vous accueillir sur leur exploitation et de partager avec vous leur passion.

Alors n’hésitez plus et réservez dès maintenant

+33 5 56 41 70 88

