Tours 37000 Les portes du parc du prestigieux Hôtel du Grand Commandement de Tours s’ouvriront en musique les 24, 25 et 26 août ainsi que les 31 août, 1er et 2 septembre 2022, de 18h30 à 20h30. Venez découvrir cet écrin de verdure et laissez-vous emporter par la musique classique et militaire, tout en dégustant différents produits régionaux. mercredi 24 aout 2022 : Fanfare et Bagad de la 9e BIMA – Poitiers

jeudi 25 aout 2022 : Fanfare du 6e régiment du génie Angers

vendredi 26 aout 2022 : Orchestre d’Harmonie de la Ville de Joué les Tours mercredi 31 aout 2022 : Fanfare du 6e régiment du génie Angers

jeudi 01 septembre 2022 : Musique Départementale des Sapeurs-Pompiers de Touraine

