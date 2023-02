Les Apéritifs de la Tour Office de Tourisme de Dijon Métropole Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Les Apéritifs de la Tour Office de Tourisme de Dijon Métropole, 26 mai 2023, Dijon

2023-05-26 – 2023-05-26

Office de Tourisme de Dijon Métropole 11 Rue des Forges

Dijon

Côte-dOr Imaginez-vous à 46 mètres de hauteur, la tête dans les étoiles pour contempler la ville à 360° en prenant l’apéritif!

Les soirées apéritives de la Tour vous offrent une expérience unique tous les vendredis et samedis soirs du 19 juin au 31 octobre inclus. Les Horaires : Le before 18h30 à 19h45 et l’after de 20h à 21h15.

Tarif unique* : 20 € (attention : pour les enfants de moins de 18 ans, réservation obligatoire) * Ce tarif inclut la montée de la Tour encadrée par un accompagnateur de l’Office de Tourisme qui effectuera des commentaires historiques, l’apéritif composé de blanc cassis** et bouchées apéritives.

Dégustation d’une gougère à la moutarde Reine de Dijon élaborée exclusivement pour les Apéritifs de la Tour. ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération Montée de 316 marches. La montée est limitée à 17 personnes. La montée est déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes en situation de handicap. Pour plus d’informations sur l’accessibilité, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme de Dijon Métropole En cas de pluie, l’apéritif sera servi salle de la Méridienne (salle historique se situant en dessous de la terrasse de la tour). Règles sanitaires:

