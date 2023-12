Soirée du Nouvel An Les Antilles de Jonzac Jonzac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Jonzac Soirée du Nouvel An Les Antilles de Jonzac Jonzac, 31 décembre 2023, Jonzac. Jonzac Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:30:00

fin : 2023-12-31 Venez fêter la nouvelle année avec l’équipe du centre aquatique Les Antilles de Jonzac.

Au programme danse, musique, baignade toute la nuit à l’Espace Lagon, animations maquillage, aquatiques et terrestres pour les grands et les petits.



Sur réservation.

Les Antilles de Jonzac Rue des Caraïbes

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

