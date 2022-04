Les Antilles autrefois Salle Ylora Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Antilles autrefois Salle Ylora, 7 mai 2022, Nantes. 2022-05-07 Entrée libre, le mardi 3 mai, de 16h à 18h, le mercredi 4 mai de 14h à 19h et le samedi 7 mai 2022 de 9h à 12h

Horaire : 09:00 12:00

Gratuit : oui Entrée libre, le mardi 3 mai, de 16h à 18h, le mercredi 4 mai de 14h à 19h et le samedi 7 mai 2022 de 9h à 12h À travers des tableaux, vous voyagerez dans les Antilles d’autrefois. Vous découvrirez l’association qui vient de fêter ses 70 ans ! Venez lire les témoignages bouleversants de ses membres qui en 1944, jeunes gens de 18-25 ans, ont quitté leurs îles, au prix de leur vie, pour sauver la France. Exposition proposée par l’association des Antillais et Guyanais de la Loire-AtlantiqueDans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Salle Ylora Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle Ylora Adresse 1 rue d'Irlande Ville Nantes lieuville Salle Ylora Nantes Departement Loire-Atlantique

Salle Ylora Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les Antilles autrefois Salle Ylora 2022-05-07 was last modified: by Les Antilles autrefois Salle Ylora Salle Ylora 7 mai 2022 Nantes Salle Ylora Nantes

Nantes Loire-Atlantique