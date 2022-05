Les antécédentes – Anna Gaïotti, 11 mai 2022, .

Les antécédentes – Anna Gaïotti

Ouvert sur toutes les formes de création musicale, au croisement des esthétiques et des arts, le nouveau Festival Propagations prend la suite du festival Les Musiques du GMEM. KLAP en est un partenaire naturel, et pour cette deuxième édition, autour de deux figures féminines intenses faisant fusionner corps et sons…



Formellement inspirée par le théâtre nô et le clown, Anna Gaïotti tisse danse, musique, texte et textile pour jeter son corps dans la bataille. Avec Les Antécédentes, elle explore la figure de la prostituée, qui occupe une place centrale dans la société depuis toujours et aussi dans son travail.



Conception, texte, chorégraphie, costumes : Anna Gaïotti

Danse : Clément De Boever, Anna Gaïotti

Musique : Léo Dupleix, Sigolène Valax

Création et régie lumière : Estelle Gautier

Durée : 1h



KLAP & le Festival Propagations du GMEM

KLAP & le Festival Propagations du GMEM vous donne rendez-vous mercredi 11 mai 2022 à 19h pour Les antécédentes – Anna Gaïotti.

KLAP & le Festival Propagations du GMEM

